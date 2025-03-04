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Новости > У Европы есть несколько вариантов перемирия в Украине, — Лондон

У Европы есть несколько вариантов перемирия в Украине, — Лондон

Александр Панько
04.03.25 13:36
183
У Европы есть несколько вариантов перемирия в Украине, — Лондон

Европейские лидеры разработали несколько предложений по введению перемирия в войне Российской Федерации против Украины. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Очевидно, что на столе есть ряд вариантов», — сказал он.

Как пишет британское агентство Reuters, европейские чиновники считают нынешние действия американской администрации предательством Украины: «Европейские страны во главе с Великобританией и Францией сплотились вокруг президента Украины Владимира Зеленского и пытаются разработать мирный план, который включает Киев, после того, как на прошлой неделе в Овальном кабинете произошел разрыв между Зеленским и Трампом».

Напомним, Великобритания совместно с Францией и Украиной разработают мирный план.

Тэги: Европа, Лондон, перемирие, война в Украине

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