У Европы есть несколько вариантов перемирия в Украине, — Лондон

Европейские лидеры разработали несколько предложений по введению перемирия в войне Российской Федерации против Украины. Об этом журналистам сообщил пресс-секретарь премьер-министра Великобритании Кира Стармера.

«Очевидно, что на столе есть ряд вариантов», — сказал он.

Как пишет британское агентство Reuters, европейские чиновники считают нынешние действия американской администрации предательством Украины: «Европейские страны во главе с Великобританией и Францией сплотились вокруг президента Украины Владимира Зеленского и пытаются разработать мирный план, который включает Киев, после того, как на прошлой неделе в Овальном кабинете произошел разрыв между Зеленским и Трампом».

Напомним, Великобритания совместно с Францией и Украиной разработают мирный план.