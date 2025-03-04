Трамп резко отреагировал на заявление Зеленского о «далеком» окончании войны

Президент США Дональд Трамп раскритиковал последнее заявление президента Украины Владимира Зеленского о том, что до подписания мирного соглашения с РФ «еще очень далеко». Об этом Трамп написал в своей соцсети Truth.

«Это худшее заявление, которое мог сделать Зеленский, и Америка не долго будет с этим мириться! Это то, о чем я говорил: этот парень не хочет мира, пока его поддерживает Америка, а Европа на встрече с Зеленским прямо заявила, что не может справиться с этой задачей без США. Вероятно, это не лучшее заявление по демонстрации силы против России. О чем они думают?», — написал Трамп.

Напомним, Трамп остановил всю военную помощь Украине.