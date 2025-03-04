Зеленский — о скандале с Трампом и Вэнсом: понимаю причину, но не хочу обсуждать

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что понимает, почему произошел скандал с президентом США Дональдом Трампом и вице-президентом Джей Ди Вэнсом. В то же время он не хотел бы это обсуждать, поскольку уверен, что «эта ситуация пройдет». Об этом глава государства заявил во время общения с украинской и британской прессой по итогам саммита в Лондоне.

«Я не хочу обсуждать, что произошло. Я не думаю, что в таком формате следует продолжать строить прочные отношения. Я уверен, что эта ситуация пройдет, впереди более важные вещи, и если мы все будем дальше конструктивными, то, я думаю, нас ждет положительный результат», — сказал Зеленский.

Президент отметил, что сам понимает природу этого инцидента, но подробностей не привел.

Зеленский добавил, что хочет от союзников, в частности американских, конструктивного диалога и чтобы те помнили, кто является агрессором.

Напомним, На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский находился с визитоум в Вашингтоне где встретился с президентом США Дональдом Трампом и его командой в Белом доме.

Однако во время общения с журналистами в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом начался спор. Тогда Трамп заявил, что у Зеленского «не осталось карт» и обвинял его в неблагодарности за оказанную помощь.

После этого Зеленский досрочно уехал из Белого дома, а соглашение о редкоземельных металлах не было подписано. Трамп обвинил украинского президента в том, что он якобы не готов к миру.