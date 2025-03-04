В некоторых странах Европы цены на электричество опустились до… отрицательных значений

В некоторых странах Европы стоимость электричества упала до отрицательных значений. Об этом передает Bloomberg.

Сообщается, что происходит такое, в частности, в Германии, Бельгии и Нидерландах.

Эксперты говорят, что фиксируется такая динамика на фоне роста генерации солнечной энергии.

Так, по информации EpexSpot SE, внутридневная электроэнергия в Германии торговалась на уровне минус 17,73 евро за мегаватт-час в период с 13-00 до 14-00.

Сказано: «Отрицательные цены становятся все более частыми по всей Европе, поскольку возобновляемые источники энергии наводняют сеть, а предложение превышает спрос».

Специалисты добавляют, что, невзирая на очевидные преимущества этого явления для потребителей, отрицательные цены на электроэнергию вызывают беспокойство у инвесторов из-за потенциально снижения прибыли.

В то же время, как говорится в публикации, цены на электричество в странах Балтии после отключения от БРЭЛЛ выросли в несколько раз по сравнению с Финляндией, где стоимость была сразу в 57,7 раза ниже.

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