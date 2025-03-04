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Новости > Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, - Волц

Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, - Волц

Агата Кловская
04.03.25 10:26
187
Трамп открыт к возобновлению переговоров с Зеленским по природным ресурсам, - Волц

Президент США Дональд Трамп открыт к возобновлению переговоров по природным ресурсам с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако это произойдет только если Зеленский изменит свою позицию. Об этом заявил советник по нацбезопасности президента США Майк Волц, сообщает Fox News.

По его словам, Зеленский должен извиниться за инцидент, произошедший на прошлых переговорах в Белом доме.

«Мы должны услышать от Зеленского, что он сожалеет о том, что произошло, готов подписать соглашение по минералам и участвовать в мирных переговорах. Это не слишком большая просьба», — сказал Волц.

Стоит заметить, что до этого Волц заявлял, что Украина может пойти на территориальные уступки в рамках переговоров о мирном урегулировании конфликта.

На прошлой неделе президент Украины Владимир Зеленский находился с визитоум в Вашингтоне где встретился с президентом США Дональдом Трампом и его командой в Белом доме.

Однако во время общения с журналистами в Овальном кабинете между Зеленским и Трампом начался спор. Тогда Трамп заявил, что у Зеленского «не осталось карт» и обвинял его в неблагодарности за оказанную помощь.

После этого Зеленский досрочно уехал из Белого дома, а соглашение о редкоземельных металлах не было подписано. Трамп обвинил украинского президента в том, что он якобы не готов к миру.

Напомним, Трамп остановил всю военную помощь Украине.

Тэги: США, Украина, соглашение, Дональд Трамп, Майк Волц

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