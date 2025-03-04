Еще одна страна размышляет над отправкой миротворцев в Украину

Австралия раздумывает над тем, чтобы отправить своих миротворцев в Украину. Об этом сказал глава местного правительства Энтони Альбанезе.

Премьер-министр отметил: «В настоящее время идет обсуждение потенциального миротворчества, и с точки зрения моего правительства мы открыты для рассмотрения любых предложений в будущем».

По его словам, Австралия «готова помочь Украине».

Политик заявил, что миротворцы его страны «сыграли роль в стабилизации нескольких других зарубежных стран в последние десятилетия».

Резюмируется: «Для начала, Австралия исторически играла важную роль в таких областях, как Африка, Кипр, в ряде сфер деятельности миротворчества».

Ранее Лукашенко размышлял над «белорусскими миротворцами» в Украине.