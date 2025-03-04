ЕС не заинтересован в запуске Nord Stream-2

Европейская комиссия заявила, что не намерена возвращаться к запуску газопровода «Северный поток-2», одна из нитей которого была повреждена в результате диверсии осенью 2022 года. Об этом заявила официальная представительница Еврокомиссии Анна-Кайса Итконен на брифинге в Брюсселе.

«„Северный поток-2“ не является проектом, отвечающим общим интересам ЕС. Он не способствует диверсификации источников энергии Европейского Союза», — заявила Итконен.

Она добавила, что «как вам известно, газ никогда не поставлялся в Европу через этот газопровод».

Итконен также акцентировала, что в Еврокомиссии всегда отмечали, что газопровод, даже если бы он работал, должен был бы отвечать требованиям и обязательствам европейских стандартов.

Так представительница прокомментировала распространенную информацию о возможности возобновления и использования «Северного потока-2».

Напомним, в США работают над перезапуском Nord Stream-2.