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Новости > В Европе ожидают, что Трамп отзовет 20 тысяч военных из стран ЕС, — WP

В Европе ожидают, что Трамп отзовет 20 тысяч военных из стран ЕС, — WP

Александр Панько
03.03.25 16:46
163
В Европе ожидают, что Трамп отзовет 20 тысяч военных из стран ЕС, — WP

Европа ожидает, что США могут вывести тысячи американских военных. Их перебросили в Европу в начале войны в Украине по решению администрации Джо Байдена. Об этом сообщает The Washington Post.

Трое европейских дипломатов заявили, что ожидают вывода около 20 тысяч американских военнослужащих из Европы.

«Я не удивлюсь, если в какой-то момент [эти войска] вернутся на свою домашнюю базу в Америке», — сказал один из дипломатов НАТО.

Аналитики считают, что если в Украину отправят европейские войска для поддержания режима прекращения огня, это также может помешать усилиям США заполнить любые пробелы в других местах, что станет частью их переговоров с администрацией Дональда Трампа.

В Европе также расположен важный американский контингент, который участвует в командовании и управлении войсками. По данным Европейского командования Вооруженных сил США, численность американских войск в Европе с 2022 года колеблется между 75 до 105 тысячами военнослужащих, из которых около 63 тысяч находятся там на постоянной основе, а остальные ротируются.

Но кроме войск, США предоставляют высокотехнологичные возможности, в которых Европа отстает, в том числе для наблюдения и нанесения ударов на большие расстояния, говорят аналитики и официальные лица.

Напомним, Трамп обсудит с главой Пентагона и госсекретарем прекращение военной помощи Украине.

Тэги: США, Европа, войска, Дональд Трамп

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