Рубио назвал условие для диалога с Украиной

Госсекретарь США Марко Рубио назвал условие, при котором американский президент Дональд Трамп и его команда возобновят диалог с Украиной. В частности, это произойдет тогда, когда украинские официальные лица будут готовы к миру. Об этом Рубио сказал каналу ABC News.

«Мы будем готовы возобновить сотрудничество, когда они будут готовы заключить мир... (Украинской стороне) не раз объясняли, что сначала нужно установить мир, а потом говорить о гарантиях безопасности», — сказал госсекретарь США.

Также он добавил, что не разговаривал ни с предметом Украины Владимиром Зеленским, ни с главой украинского МИД Андреем Сибигой после того, как украинская делегация покинула Вашингтон после разговора с Трампом.

Напомним, Рубио обвинил Зеленского в «срыве усилий» по мирным переговорам.