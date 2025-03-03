Канадцы раскрыли интересный секрет счастья

Эксперты из университета Торонто в Скарборо (Канада) раскрыли секрет счастья. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что постоянное стремление к нему и попытки взять все аспекты жизни под контроль приводят к истощению умственной энергии и ухудшению психического благополучия.

Ученые говорят: «Погоня за счастьем схожа с эффектом снежного кома. Когда человек решает попытаться почувствовать себя счастливее, эти усилия истощают способность делать то, что приносит счастье».

Сообщается также, что у людей, которые активно стремятся стать счастливыми, снижается способность контролировать свои импульсы в повседневной жизни.

Добавляется, что это указывает на то, что желание стать счастливее конкурирует с самоконтролем за ограниченные умственные ресурсы.

Были проведены опыты.

Информируется, что в одном из них добровольцам поставили такую задачу: ранжировать список объектов.

Подчеркивается, что, невзирая на свою простоту, такая задача требует умственной концентрации и саморегуляции.

Подопытные, которые говорили, что активно стремятся к счастью, показали худшие результаты: они потратили меньше времени на выполнение задачи, что свидетельствует о снижении уровня умственных ресурсов.

Еще в другом эксперименте исследователи использовали рекламу с упоминанием слова «счастье», чтобы подсознательно побудить людей стремиться к этому состоянию, после чего им предложили миску, наполненную шоколадом.

Оказалось, что испытуемые, подвергшиеся влиянию рекламы, съели значительно больше шоколада.

Канадцы рассказывают, что подобные действия говорили об ослаблении самоконтроля: люди участники стремились удовлетворить краткосрочные потребности, несмотря на наличие долгосрочной цели.

Подобные результаты совпадают с более ранними исследованиями парадокса выбора. Данная концепция предполагает, что наличие слишком большого количества вариантов может привести к усталости в процессе принятия решений и последующей неудовлетворенности.

Так, когда человек вынужден постоянно выбирать, его умственные ресурсы истощаются, а общее качество жизни, к сожалению, снижается.

Резюмируется: «Более пассивный подход к поиску счастья может быть более эффективным. Вместо того чтобы активно стремиться к счастью, может быть полезнее позволить себе наслаждаться моментом без лишнего напряжения, что даст возможность сохранить умственные ресурсы для более важных задач и улучшить качество жизни в целом».

Ранее британцы рассказали, как повысить уровень счастья.