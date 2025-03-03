Ученые рассказали о загадочной заразе в Сенегале

Эксперты из французского Исследовательского института устойчивого развития поведали о загадочной болезни, которая бушует в Сенегале. От нее пострадали сотни местных рыбаков.
Сообщается, что впервые о заразе стало известно в ноябре 2020-го года, когда ее подхватили более сотни людей.
Информируется, что очаг болезни был расположен на западе страны между портовыми городами Рюфиск и Мбур, недалеко от столицы страны Дакара.
Отмечается, что у заболевших наблюдались кожные высыпания в виде струпьев.
Наконец-то специалистам удалось установить возбудителя: водоросль Vulcanodinium rugosum и вырабатываемый ею токсин Portimin A.
Исследователи рассказали: «Это токсин, вырабатываемый микроводорослью, которая настолько мала, что ее не видно невооруженным глазом, но она существует в очень больших количествах. Мы не знаем, как возникает эта водоросль».
Для того, чтобы повысить осведомленность рыбаков в регионе, санитарные власти планируют транслировать видеоролики на языке волоф.
Ранее мы писали, что неизвестная болезнь массово убивает людей в Африке.