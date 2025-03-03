Диетолог рассказала, как лучше видеть в темноте

Российский диетолог Ирина Писарева поведала, как избежать куриной слепоты, при которой зрение ухудшается с наступлением темноты. Советует есть для этого яичные желтки, морковь и батат, в которых содержится витамин A.

Специалист рассказала, что для сетчатки глаз необходим также витамин C, который есть в болгарском перце, шиповнике, чернике и цитрусовых.

Добавляется, что витамин E в составе фундука и бразильского ореха может снизить риск преждевременного старения тканей, лютеин в шпинате благотворно влияет на остроту зрения и стенки сосудов.

Сообщается, что для профилактики синдрома сухого глаза следует есть морскую рыбу, льняное масло, семечки и орехи, в которых есть Омега-3 жирные кислоты.

Резюмируется: «В целом на состояние зрения влияют генетические особенности, вредные привычки, частое и длительное времяпрепровождение за компьютером и телефоном, особенно ночью. Тем не менее в качестве профилактики заболевания глаз питание вполне можно использовать».

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