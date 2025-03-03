Китайцы дали пикантные советы мужчинам

Эксперты из Первой народной больницы Чанчжоу в Китае дали пикантные советы мужчинам. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что интенсивная физическая активность, тренировки средней интенсивности, ходьба, езда на велосипеде и упражнения на укрепление мышц снижают риск развития эректильной дисфункции.

В ходе опыта специалисты оценили данные Национального обследования состояния здоровья и питания за 2001-2004-е годы, в котором участвовали 3 435 мужчин.

Указывается, что оценка уровня физической активности подопытных проводилась с помощью опросов.

Люди предоставили информацию о том, как часто они ходят пешком, занимаются спортом, выполняют упражнения на свежем воздухе и тренируются с отягощениями.

В итоге оказалось, что все виды упражнений снижали риск развития эректильной дисфункции.

Сообщается, что положительный эффект оказывали как интенсивные тренировки, так и занятия средней интенсивности.

Кроме этого, по словам ученых, для защиты от импотенции были полезны как кардио, так и силовые упражнения (езда на велосипеде, ходьба).

Резюмируется, что наиболее важным был показатель комбинированной физической активности, то есть сочетание кардионагрузок и силового тренинга в повседневной жизни.

Ранее китайцы выяснили о женщинах кое-что пикантное.