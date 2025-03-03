Открыты необычные свойства света

Эксперты из университета Восточной Финляндии сделали важное открытие. Появились данные их отчета.
В нем сказано о том, что они проанализировали, как фотоны взаимодействуют с границами, где свойства материалов меняются со временем.
Подчеркивается, что данное открытие может существенно повлиять на развитие квантовых технологий и заложить основы для новой области исследований – четырехмерной квантовой оптики.
Сообщается, что четырехмерная оптика изучает рассеяние света на структурах, изменяющихся как в пространстве, так и во времени.
Добавляется, что она открывает перспективы для создания передовых микроволновых и оптических технологий, таких как преобразование частоты, усиление сигналов, управление поляризацией и асимметрическое рассеяние.
Указывается, что это направление активно развивается и привлекает внимание ученых по всему миру.
Ранее уже было установлено, что временные изменения оптических характеристик материалов могут значительно влиять на взаимодействие света с двумерными структурами.
Теперь же ученые впервые применила эти принципы к квантовой оптике, изучив взаимодействие квантового света с материалом, чьи свойства резко изменяются во времени, формируя временной интерфейс, аналогичный границе между воздухом и водой, но во временном измерении.
Отмечается, что был выявлен ряд необычных эффектов, включая создание и аннигиляцию пар фотонов, генерацию вакуумного состояния и «замораживание» квантовых состояний.
Такие явления могут найти применение в квантовых вычислениях и коммуникациях.
Ученые рассказали, что четырехмерная квантовая оптика находится в самом начале своего пути.
Теперь специалисты хотят исследовать взаимодействие квантового света с периодически изменяющимися во времени структурами, известными как фотонные временные кристаллы.
Финны стремятся учитывать дисперсию – эффект, при котором реакция материала запаздывает относительно внешнего воздействия, что может привести к новым возможностям управления квантовыми состояниями света и еще большему прогрессу в области квантовой оптики.
Ранее шведы выяснили о нашем зрении нечто необычное.