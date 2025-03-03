Открыты необычные свойства света

Эксперты из университета Восточной Финляндии сделали важное открытие. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что они проанализировали, как фотоны взаимодействуют с границами, где свойства материалов меняются со временем.

Подчеркивается, что данное открытие может существенно повлиять на развитие квантовых технологий и заложить основы для новой области исследований – четырехмерной квантовой оптики.

Сообщается, что четырехмерная оптика изучает рассеяние света на структурах, изменяющихся как в пространстве, так и во времени.

Добавляется, что она открывает перспективы для создания передовых микроволновых и оптических технологий, таких как преобразование частоты, усиление сигналов, управление поляризацией и асимметрическое рассеяние.

Указывается, что это направление активно развивается и привлекает внимание ученых по всему миру.

Ранее уже было установлено, что временные изменения оптических характеристик материалов могут значительно влиять на взаимодействие света с двумерными структурами.

Теперь же ученые впервые применила эти принципы к квантовой оптике, изучив взаимодействие квантового света с материалом, чьи свойства резко изменяются во времени, формируя временной интерфейс, аналогичный границе между воздухом и водой, но во временном измерении.

Отмечается, что был выявлен ряд необычных эффектов, включая создание и аннигиляцию пар фотонов, генерацию вакуумного состояния и «замораживание» квантовых состояний.

Такие явления могут найти применение в квантовых вычислениях и коммуникациях.

Ученые рассказали, что четырехмерная квантовая оптика находится в самом начале своего пути.

Теперь специалисты хотят исследовать взаимодействие квантового света с периодически изменяющимися во времени структурами, известными как фотонные временные кристаллы.

Финны стремятся учитывать дисперсию – эффект, при котором реакция материала запаздывает относительно внешнего воздействия, что может привести к новым возможностям управления квантовыми состояниями света и еще большему прогрессу в области квантовой оптики.

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