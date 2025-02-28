Эксперты попытались установить форму Вселенной

Международная группа ученых попыталась выяснить форму Вселенной. По их словам, пространство может быть гораздо сложнее, чем привычная трехмерная реальность.

Они говорят, что форма Вселенной является одной из самых главных загадок науки.

Добавляется, что математики и физики используют методы геометрической топологии, чтобы выяснить, каким на самом деле может быть пространство, в котором мы живем.

Информируется: «Кажется, что пространство вокруг нас бесконечно и трехмерно, но мы рассматриваем различные гипотезы: возможно, Вселенная напоминает гигантскую сферу, «бублик» или даже более экзотические структуры».

Сообщается: «Ранее люди ошибочно полагали, что Земля плоская, так и наше понимание Вселенной может быть неполным. Современная наука пытается определить, является ли пространство замкнутым, бесконечным или имеет необычные топологические свойства».

Специалисты также отмечают, что рассматривают возможность существования дополнительных измерений.

Так, к примеру, теория струн предполагает, что Вселенная может включать более четырех измерений (три пространственных плюс время), что радикально меняет представления о ее форме.

Исследователи оценивают распределение галактик, изучают космическое микроволновое излучение и моделируют возможные структуры пространства.

Рассказывается, что топологические исследования также помогают понять, как устроено пространство на микроскопическом уровне и какие формы могут существовать в многомерных измерениях.

Резюмируется: «Невзирая на достижения в науке, точная форма Вселенной остается неразгаданной тайной, но новые открытия в математике и физике приближают человечество к ответу на один из самых фундаментальных вопросов: на какой «поверхности» мы живем?»

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