Ученые рассказали, когда на Земле наступит новый ледниковый период

Международная группа экспертов поведала, когда на Земле наступит новый ледниковый период. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что специалисты проанализировала климатические циклы нашей планеты за последний миллион лет и предрекли, что следующий ледниковый период начнется приблизительно через десять тысяч лет.

В ходе своей работы ученые оценили изменения в орбите Земли вокруг Солнца – данные колебания вызывают глобальные климатические сдвиги, чередование ледниковых и межледниковых периодов.

Сказано: «Мы выявили закономерность в изменениях климата за последние миллион лет, связанную с параметрами орбиты Земли, ее наклоном и прецессией. Одни из этих изменений способствуют завершению ледниковых периодов, другие – их началу».

Добавляется: «Удивительно, что эта закономерность не была замечена ранее. Наша команда изучила колебания климата, соотнеся их с изменениями орбиты, и установила цикл появления и исчезновения ледниковых периодов».

Информируется, что, согласно естественному климатическому циклу, сейчас наша планету должна находиться в стабильном межледниковом периоде, а новый ледниковый период ожидается примерно через десять тысяч лет, но выбросы углекислого газа уже изменили естественный климатический баланс.

Они рассказывают: «Выбросы СО₂ уже вывели климат с его естественного пути, и это будет иметь долгосрочные последствия».

Сейчас планируется создать базовую модель естественного климата Земли на ближайшие десять-двадцать тысяч лет, которая поможет точнее оценить влияние антропогенных факторов, что станет важным инструментом для прогнозирования будущих климатических изменений и принятия решений по сокращению выбросов парниковых газов.

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