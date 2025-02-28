Орбан резко выступил против членства Украины в ЕС

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан выступил против членства Украины в ЕС. Он сделал заявление в эфире радио Kossuth.

Политик сказал: «Это не очень сложный вопрос. Есть те, кто за, есть те, кто против. Я, например, против. Не скажу, что так будет всегда, всю жизнь, потому что никто, кроме Бога, не знает, что принесет история. Но одно могу сказать точно: здесь и сейчас это невообразимо».

Глава правительства добавил, что прием Украины в ЕС сначала якобы разрушил бы венгерское сельское хозяйство, а потом всю экономику страны.

Он отметил: «Также я не вижу, как нам тормозить преступность, которая вместе с этим наводнит Венгрию. Я не вижу ни одного аргумента в пользу вступления Украины в ЕС, но зато могу привести немало аргументов против».

Ранее Орбан сделал новое скандальное заявление по Украине.