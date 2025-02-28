США развернут гиперзвуковое оружие до конца года, — СМИ

Армия США осенью текущего года приступит к развертыванию первой оперативной гиперзвуковой ракетной системы дальнего действия (LRHW) Dark Eagle. Об этом сообщило издание Military Times со ссылкой на источники в Пентагоне.

Известно, что последнее успешное испытание ракетной системы, разработанной для сухопутной армии и кораблей ВМС США, было проведено в декабре 2024 года. Запуск был осуществлен с базы американских космических сил на мысе Канаверал во Флориде.

Гиперзвуковые ракеты комплекса Dark Eagle способны развивать скорость 5 Маха — около 6 тысяч км в час. При этом планирующий блок может маневрировать по высоте, что затрудняет обнаружение системами ПРО.

По данным Пентагона, батарея наземного комплекса состоит из командно-штабной машины и четырех тяжелых транспортеров с двумя гиперзвуковыми ракетами на каждом. Проектная дальность ракеты составляет 2775 км.

Напомним, Ким Чен Ын заявил, что готов применить ядерное оружие.