Microsoft определилась со сроками закрытия Skype

Похоже, что Microsoft готовится навсегда распрощаться с некогда самой популярной «звонилкой» Skype. Произойдет это в ближайшие месяцы.

В коде последнего обновления журналисты XDA Developers нашли такой текст: «Начиная с мая, Skype больше не будет доступен. Продолжите созваниваться и переписываться в Teams».

Впервые Skype был запущен в далеком 2003 году, а 2011-м Microsoft приобрела его за $8.5 млрд и с тех пор интегрировала куда только можно. Но в последние годы разработчики начали отдавать приоритет другому своему корпоративному мессенджеру — Teams.

Примечательно, что в августе этого года Microsoft выпустила крупное обновление для своего сервиса аудио- и видеозвонков. Одним из самых заметных изменений стало полное удаление рекламы, вдобавок в Skype внедрили новые функции, основанные на искусственном интеллекте.

Очевидно, это не помогло вернуть былую популярность, поэтому сервис полностью закроют.

Напомним, Microsoft продолжит поддерживать Украину и в этом году.