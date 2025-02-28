Мэттью Перри получил смертельную дозу кетамина: новые детали расследования

Новый документальный фильм «Мэттью Перри: Голливудская трагедия» проливает свет на обстоятельства смерти известного актера, сообщает Independent.

Как выяснилось, звезда сериала «Друзья» получила, по меньшей мере, 27 инъекций кетамина, что значительно превышало безопасную дозу.

Бывший прокурор США Мартин Эстрада заявил, что врач Сальвадор Пласенсиа выписывал кетамин ассистенту актера, не имевшего медицинского образования, но самостоятельно назначавшего инъекции Перри. Несмотря на очевидные побочные эффекты, в том числе заторможенность, лечение продолжали.

Ключевую роль в трагедии сыграли бесконтрольно вводивший кетамин актеру Кеннет Ивамаса и Джасвин Санга, известная как Королева кетамина, поставлявшая препарат. Согласно соглашению с Министерством юстиции США, Ивамаса ежедневно делал Перри от шести до восьми инъекций кетамина, что привело к его смерти.

Напомним, Мэттью Перри предвидел свою смерть.