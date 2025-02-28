Выяснилось, какой будет погода в Украине в первые выходные весны

Синоптики поведали о том, какой будет погода в Украине в первые выходные весны. Появился прогноз Гидрометцентра.

Эксперты небесной канцелярии говорят, что в субботу, 1 марта, на большей части страны, кроме востока и юго-востока, пройдет небольшой мокрый снег и дождь, на севере и востоке на дорогах местами гололедица. Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Ночью на Левобережье, в Кировоградской и Николаевской областях, а также в Крыму 5-10 мороза, на крайнем востоке до минус 14, на остальной территории от 3 мороза до 2. Днем от минус 1 до плюс 4, в западных областях 5-9 тепла.

В Киеве завтра ожидается небольшой мокрый снег, на дорогах местами гололедица. Ветер южный, 5-10 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем от 0 до плюс 2.

Информируется также, в воскресенье, 2 марта, в восточных областях будет без существенных осадков. На остальной территории небольшой мокрый снег, местами с дождем, лишь на северо-западе и юго-востоке днем преимущественно без осадков. На дорогах северных, центральных, восточных областей и Карпат местами гололедица. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с.

Ночью от 5 мороза до 0, днем от 0 до плюс 5, в западных областях ночью от 2 мороза до 3 тепла, днем плюс 3-8. На востоке страны ночью минус 6-11, в Луганской области до 16 мороза, днем около 0.

В украинской столице послезавтра местами ожидается небольшой мокрый снег, днем без осадков. Ветер юго-западный, западный, 5-10 м/с. Ночью от 2 мороза до 0, днем плюс 2-4.

Ранее синоптики пообещали украинцам теплый март.