Киевлянину грозит до восьми лет за убийство собаки

В Киеве перед судом предстанет мужчина, который сбросил с лестницы собаку, после чего бил ее ногами на глазах детей. Об этом сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры.

Так, прокуроры направили в суд обвинительный акт в отношении 31-летнего киевлянина, обвиняемого в жестоком обращении с беспризорной собакой, что привело к гибели животного.

В начале января подозреваемый, живущий с сожительницей и тремя детьми, привел с улицы в квартиру бездомную собаку и впоследствии стал выталкивать ее из квартиры.

Кадры жестокого обращения с животным зафиксировали камеры наблюдения в подъезде дома.

Мужчина бил собаку ногами, после чего, держа ребенка на руках, бросил животное с лестницы, и снова стал бить собаку. В результате многочисленных повреждений внутренних органов, полученных от ударов и падения, собака умерла.

Последствия избиения подтверждены проведенными экспертизами.

За совершенное преступление мужчине грозит от пяти до восьми лет лишения свободы.

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