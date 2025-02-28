Шмыгаль рассказал, что будет после подписания соглашения Украины с США

Соглашение о полезных ископаемых с Соединенными Штатами Америки (США) определяет рамочные условия для подписания будущего соглашения о создании инвестиционного фонда для развития и восстановления Украины. Об этом заявил премьер-министр Денис Шмыгаль во время часа вопросов к правительству.

По словам Шмыгаля, после подписания соглашения:

— будет создана соответствующая делегация, которую утвердят решением Кабинета министров. Делегация, в свою очередь, получит соответствующие директивы;

— правительства Украины и Штатов будут нарабатывать проект соглашения о создании инвестиционного фонда развития и восстановления нашей страны.

Следующие же шаги прописаны законом Украины о международных договорах.

Как пояснил премьер-министр, договор будет иметь характер международного соглашения. Он будет утверждаться правительством и ратифицироваться Верховной Радой. В нем же будут описаны все детали о том, как он будет работать.

Инвестиционный фонд, как отметил Шмыгаль, будет управляться правительствами Украины и США. Киев, в свою очередь, будет делать в фонд взносы от поступлений части ренты, лицензий, платежей за полезные ископаемые. В то же время полезные ископаемые и собственность Украины не будет передаваться Штатам и не является взносами в фонд.

Доходы, которые будут заработаны от недр, частично будут идти в наполнение фонда.

Напомним, в США заявили о готовности соглашения с Украиной.