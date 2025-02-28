Ким Чен Ын заявил, что готов применить ядерное оружие

Лидер КНДР Ким Чен Ын сделал громкое заявление. Оно прозвучало во время очередных испытаний стратегических крылатых ракет.

Как сообщает ЦТАК, он сказал, что готов применить ядерное оружие для защиты страны.

Информируется: «Ким Чен Ын говорит, что самые усовершенствованные силы сдерживания и обороноспособность гарантируются мощной наступательной силой».

Добавляется: «Он подчеркнул: более последовательно совершенствовать боеготовность ядерных вооруженных сил, быть в полной готовности к их использованию и тем самым с помощью надежного ядерного щита вечно защищать суверенитет и безопасность государства, это ответственная миссия и обязанность ядерных Вооруженных сил».

Указывается также, что цель учений заключалась в демонстрации способности армии нанести контрудар в любом пространстве.

Стоит напомнить, что это уже четвертые испытания ракет в КНДР с начала 2025-го года.

Ранее Ким Чен Ын пригрозил миру новой ракетой.