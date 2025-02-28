Туск неоднозначно высказался о Трампе

Премьер-министр Польши Дональд Туск высказался о президенте США Дональде Трампе. Дал ему неоднозначную характеристику.

Политик сказал: «Он является намного более трудным партнером, чем какой-либо президент США ранее. Намного более трудным».

По его словам, с американским лидером следует «вести переговоры без иллюзий».

Добавляется: «Я помню свой разговор с премьером Канады, когда он направлялся во Флориду, в дом Дональда Трампа и надеялся, что там сердечная атмосфера, что все будет хорошо. Через день после этой встречи, которая была сердечной, президент США объявил, что Канада должна быть 51-м штатом США».

Резюмируется: «Он имеет такое видение мира, которое позволяет ему не усложнять многих вещей».

Ранее Трамп сделал ряд громких заявлений перед встречей с Зеленским.