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Новости > Украине понадобится почти 30 млрд долларов на разминирование территорий, — Минэкономики

Украине понадобится почти 30 млрд долларов на разминирование территорий, — Минэкономики

Александр Панько
28.02.25 13:25
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Украине понадобится почти 30 млрд долларов на разминирование территорий, — Минэкономики

Украине необходимо 29,8 миллиарда долларов США для разминирования территорий, подвергшихся воздействию войны. Однако потребность уменьшилась благодаря прогрессу в очистке украинских земель от мин и снарядов. Об этом сообщает Министерство экономики Украины.

Министерство обнародовало «Быструю оценку нанесенного ущерба и потребностей на восстановление (RDNA4)», которая была проведена Всемирным банком, Правительством Украины, Европейским Союзом и ООН.

В документе отмечается, что потребности на разминирование территорий Украины сократилась на 4,8 миллиарда долларов США по сравнению с предыдущей оценкой. Этого удалось достичь благодаря прогрессу в обследовании и очистке земель, на которых велись боевые действия.

«Уменьшение суммы потребностей на гуманитарное разминирование почти на 5 миллиардов долларов свидетельствует об огромной работе, реализованной Министерством экономики совместно с Минобороны, ГСЧС, частными и международными операторами противоминной деятельности», — подчеркнула вице-премьер-министр Украины — министр экономики Украины Юлия Свириденко.

Вместе с тем использование сенсорных технологий, аэрофотосъемка и машинное обучение могут еще больше ускорить и удешевить стоимость разминирования, добавила министр.

Также авторы оценки подчеркнули, что разминирование территорий продлится десятилетия. Поэтому Украине крайне важно развивать партнерства с международными организациями, занимающимися противоминной деятельностью. Эксперты советуют расширять использование инноваций, и обеспечить долгосрочные инвестиции в сектор гуманитарного разминирования.

Напомним, в Минобороны рассказали, сколько времени уйдет на разминирование Украины.

Тэги: Украина, разминирование

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