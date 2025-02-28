Украина сохранит максимальный состав армии как гарантию безопасности, — Зеленский

Украина сохранит максимальный количественный состав армии как одну из главных гарантий безопасности в будущем. Об этом заявил президент Владимир Зеленский, сообщает «Суспільне».

Сначала президент рассказал, что в контексте перспективы размещения в Украине иностранного контингента делаются соответствующие шаги.

«У нас есть разное видение относительно количества. И знаете, как с каждой договоренностью, может быть разное видение. Главное, чтобы мы шли к позитиву, к миру — к устойчивому и справедливому миру. К результату, в любом случае. Хотя, я подчеркиваю, как бы ни было, мы не верим россиянам, что они что-то мирное хотят», — подчеркнул Зеленский.

При этом, как отметил глава государства, на основе этих принципов в Украине верят в украинскую армию.

«И поэтому, именно из таких принципов, что мы верим в нашу армию, и это будет одной из главных гарантий безопасности — поэтому я сохраню, в любом случае, количественный состав, максимальный количественный состав, который нужен Украине для защиты своих интересов», — констатирует Зеленский.

Также президент сказал, что к проработке возможности размещения иностранного контингента в Украине присоединились восемь стран Скандинавии и Балтии.

При этом, как подчеркнул Зеленский, судьба этого контингента будет зависеть от того, какую роль будут играть США.

«Зависит, я думаю, количество стран, и состав. И личный состав. И кто чем сможет помочь или гарантировать. Это часть гарантий безопасности. Мы это понимаем — экономика, оружие, контингент и так далее», — сказал Зеленский.

Напомним, Зеленский анонсировал еще одно соглашение с США.