США и Россия запланировали новую встречу

Российская и американская стороны после переговоров в Стамбуле договорились провести следующую встречу в ближайшее время. Дата, место и состав участников будут определены позже. Об этом сообщила пресс-служба Государственного департамента США.

Делегацию США в Стамбуле возглавляла заместитель помощника госсекретаря США по делам России и Центральной Европы Соната Коултер, а российскую — директор Североатлантического департамента МИД РФ, посол Александр Дарчиев.

«Соединенные Штаты выразили обеспокоенность доступом к банковским услугам и контрактным услугам, а также необходимости обеспечения стабильного и устойчивого уровня кадрового обеспечения посольства США в Москве», — говорится в сообщении.

Напомним, Зеленский анонсировал еще одно соглашение с США.