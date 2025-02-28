Трамп продлил санкции против России

Президент США Дональд Трамп продлил на год режим чрезвычайного положения (НС), предусматривающий действие ряда санкций против России. Об этом говорится в заявлении Белого дома в четверг, 27 февраля.

Соответствующий указ был передан в Федеральный реестр США 27 февраля.

В документе отмечается, что Трамп продолжил действие национального режима ЧС, введенного указом 13660.

Этот режим предусматривает продление антироссийских санкций, введенных президентами США в 2014, 2018 и 2022 годах. Режим ЧС впервые был введен в 2014 году по указу 45-го президента Барака Обамы в связи «с событиями в Украине».

Сначала санкции касались лиц, причастных к незаконной аннексии Крыма, однако со временем список расширялся, охватывая все новые категории лиц и организаций, связанных с агрессией России против Украины.

Напомним, США планируют обсудить с Россией замороженные активы после прекращения огня.