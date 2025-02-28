В США заявили о готовности соглашения с Украиной

Министр финансов США Скотт Бессент заявил, что рамочное соглашение о полезных ископаемых между Украиной и США готово. Теперь его должны подписать президенты обеих стран. Об этом Бессент сказал в четверг, 27 февраля, в эфире Fox Bussines.

Он подчеркнул важность соглашения, отметив, что президент Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп должны официально подписать соглашение во время встречи 28 февраля.

«Оно (соглашение) завершено, оно на бумаге, и украинское правительство его одобрило. Завтра (28 февраля) ожидается подписание глав государств. Это соглашение относительно полезных ископаемых, нефти, газа и инфраструктурных активов. Это действительно взаимовыгодное соглашение, потому что оно сближает украинский народ и американский», — заявил Бессент.

По словам министра финансов США, соглашение показывает американскому народу преимущества для Вашингтона и то, что оно «устраняет возможность любой коррупции с использованием лучших американских практик».

Напомним, Россия предложила США сделку по редкоземам на оккупированных территориях Украины.