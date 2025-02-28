Трамп высказался по поводу мира в Украине

Президент США Дональд Трамп провел встречу с премьер-министром Великобритании Киром Стармером. Была затронута тема войны в Украине.

Глава американского государства сказал, что поддерживает пятую статью устава НАТО о коллективной безопасности НАТО, но в контексте возможной отправки военного контингента в нашу страну она не понадобится.

Он отметил: «Я поддерживаю ее. Я не считаю, что будет какая-либо причина для этого. У нас будет очень успешный мир, и думаю, что он будет долгим и длящимся».

Политик добавил: «Я не хочу платить миллиарды, миллиарды и миллиарды долларов, как и премьер-министр или кто-либо другой, за бессмысленную войну, которой никогда не должно было случиться».

Дональд Трамп высказался о мире в Украине: «Думаю, мы достигли большого прогресса, и это продвигается довольно быстро. Это либо случится относительно быстро, либо не случится вообще».

По его словам, «следующий шаг, который мы делаем, навстречу вполне достижимому соглашению о прекращении огня, которое, мы надеемся, может произойти быстро».

Американский президент сообщил: «Я сохраняю уверенность в том, что, если мы добьемся соглашения, то оно будет сохраняться».

Глава государства также уверяет, что лидер России Владимир Путин не станет нарушать договоренности по миру: «Я знаю его уже на протяжении долгого времени. Я не верю, что он станет нарушать свое слово. Тяжелая беседа – будет ли у нас соглашение. И я думаю, ответ – да. Думаю, Россия согласится, я верю, что Украина согласится».

Республиканец отметил по поводу возвращения украинских территорий: «Мы будем говорить об этом, мы посмотрим, сможем ли мы вернуть многое из этого назад Украине , если это возможно».

При этом он еще раз заявил, что не видит нашу страну в НАТО: «Этого попросту не произойдет».

Ранее Трамп сделал ряд громких заявлений перед встречей с Зеленским.