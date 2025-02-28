Трамп сделал ряд громких заявлений перед встречей с Зеленским

Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский встретятся в Вашингтоне в пятницу, 28 февраля. Произойдет это в 18-00 часов вечере.

Глава американского государства поведал подробности: «Мы подпишем историческое соглашение, которое сделает США основным партнером в разработке украинских минералов, редкоземельных металлов, нефти и газа. Мы достигли хорошего понимания, это будет хорошо для Украины, мы будем на месте, будем копать. Копать мы должны».

В то же время, политик уверяет, что не называл своего украинского коллегу диктатором: «Разве я это говорил? Я не могу поверить, что я это сказал. У нас с президентом на самом деле были очень хорошие отношения, может быть они стали немного раздражающими, потому что мы хотели иметь немного того, что было у европейских стран».

Он добавил: «Мы очень хорошо поладим. Мы очень уважаем его. Я очень уважаю его. Мы дали ему много техники и много денег».

Ранее Трамп не исключил, что ему не удастся достичь мира между Украиной и Россией.