Стало известно, где будут отключать электричество в Украине в последний день зимы

В пятницу, 28 февраля, в Украине снова применены экстренные отключения электричества. О ситуации поведали энергетики.

Так, в ДТЭК сообщили об отключении света в Днепропетровской и Донецкой областях.

Также говорится, что в Полтавской и Сумской областях были применены три очереди графиков аварийных отключений.

При этом в Кировоградской области тоже проведут аварийные отключения электричества.

В то же время, в «Укрэнерго» рассказали: «Причина введения мер ограничения – последствия российских атак на энергообъекты. В первую очередь отключаются промышленные потребители. Ограничения для бытовых потребителей применяются только в отдельных случаях».

Ранее украинцам рассказали, будет ли дорожать электричество.