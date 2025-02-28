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Новости > Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 874 560 солдат

Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 874 560 солдат

Александр Панько
28.02.25 08:55
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Генштаб ВСУ говорит, что Россия потеряла в войне 874 560 солдат

Война в Украине продолжается. Генштаб ВСУ поведал о потерях россиян на пятницу, 28 февраля.

Сообщается, что были ликвидированы уже 874 560 солдат.

Кроме этого информируется о таком уроне РФ: 10 222 танка, 21 234 боевые бронированные машины, 23 847 артиллерийских систем, 1 303 РСЗО, 1 087 средств ПВО, 370 самолетов, 331 вертолет, 27 274 БПЛА оперативно-тактического уровня, 3 085 крылатых ракет, 28 кораблей/катеров, одна подлодка, 38 944 единицы автомобильной техники и автоцистерн, а также 3 763 единицы специальной техники.

Ранее Зеленский и Трамп подтвердили очную встречу.

Тэги: общество, Россия, война, Генштаб, ВСУ, новости Украины

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