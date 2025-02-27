Американцы поведали о жутком влиянии жары на пожилых людей

Эксперты из университета Южной Калифорнии в США рассказали о страшном влиянии жары на пожилых людей. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что длительное воздействие экстремальной жары ускоряет их биологическое старение.

Поясняется, что биологический возраст отражает состояние организма на клеточном и молекулярном уровне, в отличие от хронологического возраста, который определяется датой рождения.

Добавляется, что превышение биологического возраста над хронологическим связано с повышенным риском заболеваний и смертности.

Во время опыта ученые проанализировали, каким образом экстремальная жара влияет на данный процесс.

Специалисты оценили данные более 3,6 тысяч исследования «Здоровье и выход на пенсию» в возрасте от 56 лет.

Информируется, что образцы крови, взятые в течение шести лет, были изучены на предмет эпигенетических изменений, то есть процесса, при котором гены «включаются» или «выключаются» (метилирование ДНК).

При этом, используя эпигенетические часы, американцы оценили биологический возраст участников и сравнили его с данными о жаре в их регионах.

В итоге оказалось, что жители районов с большим количеством жарких дней старели биологически на четырнадцать месяцев быстрее, чем те, кто жил в более прохладных регионах.

Такая связь сохранялась даже после учета социально-экономических факторов, образа жизни и других переменных.

Сообщается, что, увы, пожилые люди особенно чувствительны к жаре из-за сниженной способности потеть и охлаждать тело. Высокая влажность усугубляет ситуацию, так как затрудняет испарение пота.

Подчеркивается необходимость адаптации городской инфраструктуры к изменению климата, а также предлагается создавать тенистые зоны, сажать деревья и увеличивать площади зеленых насаждений.

Ранее мы писали, что из-за аномальной жары к 2100 году может погибнуть более 2 млн европейцев.