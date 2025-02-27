Маска хотят лишить канадского гражданства

В Канаде появилась онлайн-петиция, в которой люди требуют лишить миллиардера Илона Маска гражданства их страны. Уже собрано 318 тысяч подписей.

Гражданство Канады бизнесмен получил в 1989-м году.

Канадцы уверяют, что он действовал во вред интересам страны, вмешивался в ее выборы и стал членом иностранного правительства, которое якобы стремится подорвать суверенитет.

Впрочем, бывший председатель иммиграционной секции Канадской ассоциации юристов Габриэл Рамо сказал, что сделать это не получится, так как для этого пришлось бы вносить поправки в законодательство, а сами случаи лишения гражданства в Канаде крайне редки.

Ранее Маск сделал резонансное заявление по поводу внешней политики США.