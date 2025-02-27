Ученые разгадали природу землетрясений

Эксперты из Мичиганского университета в США узнали о землетрясениях кое-что новое. Появились данные их отчета.

В нем сказано о том, что структура и расположение горных пород в зонах разломов могут оказывать такое же влияние на землетрясения, как и напряжение между тектоническими плитами.

До этого было принято полагать, что землетрясения происходят исключительно из-за накопления напряжения между континентальными плитами, когда одна плита уходит под другую.

Впрочем, новое исследование выяснило, что важную роль в этом процессе играют горные породы в зонах разломов.

В ходе работы специалисты оценили сведения о землетрясениях в регионе восточного Канто в Японии, где находится Токио, и узнали, что породы в этом регионе состоят из слоев минералов, ориентированных в определенном направлении.

Добавляется, что это делает их анизотропными, то есть их свойства зависят от направления воздействия.

Оказалось, что при сжатии породы вдоль разлома они не деформируются в других направлениях, что необычно для земных материалов.

Сообщается, что в субдукционных зонах (местах, где одна плита погружается под другую) существуют определенные участки, более подверженные землетрясениям.

Говорится, что определение этих зон поможет улучшить систему предупреждения землетрясений.

Подчеркивается, что изучение структуры пород в зонах субдукции поможет лучше прогнозировать места и причины возникновения землетрясений.

Ученые рассказали: «Мы всегда думали о землетрясениях в масштабах всей субдукционной зоны, но на самом деле они происходят в локализованных областях. Наше исследование помогает находить такие зоны и понимать, как они связаны друг с другом во времени и пространстве».

Теперь планируется проанализировать данные с сейсмографов, расположенных в акватории Японии, что даст возможность глубже изучить взаимодействие плит и свойства пород на дне океана.

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