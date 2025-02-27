В США хотят создать банкноту с ликом Трампа

Конгрессмен от штата Южная Каролина республиканец Джо Уилсон сделал неожиданное заявление. Он сказал, что работает над законопроектом, который предусматривает создание банкноты с номиналом 250 долларов с ликом президента США Дональда Трампа.

В социальной сети Х политик написал: «С благодарностью объявляю о разработке законопроекта, предписывающего Бюро гравировки и печати создание банкноты номиналом в 250 долларов с изображением Дональда Трампа».

Поясняется, что такая инициатива связана с тем, что «байденфляция разрушила экономику США, вынудив граждан носить с собой больше наличных средств».

Впрочем, как говорят местные эксперты, такая идея противоречит закону от 1866-го года, который запрещает размещать портреты живых людей на американских деньгах.

Напомним, что в 1969-м году в США прекратили выпуск банкнот номиналом свыше 100 долларов.

Ранее мы писали, что Трамп угрожает ввести пошлины 25% на все товары из ЕС.