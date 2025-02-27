Турция высказалась по поводу сроков завершения войны в Украине

Глава МИД Турции Хакан Фидан высказался по поводу завершения войны в Украине. Сделал ряд заявлений.

Дипломат сказал: «Мы видим признаки того, что война подходит к концу».

Он добавил: «На каких условиях, как стороны достигнут прекращения огня, что произойдет, все это сейчас обсуждается. Мы видим, что американская сторона назначит своего представителя, затем русские назначат своего представителя. Политическая воля есть с обеих сторон».

Указывается также, что у Турции существует понимание того, что США планируют разработать «дорожную карту» по урегулированию ситуации.

Министр заявил: «Они предложат ее сторонам. В этой карте стороны, как российская, так и украинская, и европейцы, обязательно будут иметь запрос и предложение об изменениях. Я думаю, что следующие несколько месяцев будут очень быстрыми и интенсивными в этом отношении, чтобы остановить украинскую войну».

При этом на вопрос об ожиданиях по конкретным срокам окончания войны, глава дипломат ответил, что «мы должны увидеть что-то конкретное к лету».

Ранее Зеленский и Трамп подтвердили очную встречу.