Бывший пресс-секретарь Белого дома поведала, как демократы сдали Байдена

Экс-пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер сделала ряд громких заявлений. Она выступила в политическом институте Гарварда.

Так, бывшая соратница президента США поведала, как сдали Джо Байдена: «Я никогда не видела, чтобы партия делала так, как она сделала. Это ранило. Я была шокирована. Партия была разобщена. Думаю, нам это повредило больше, чем многие понимают».

Добавляется, что Джо Байден не скрывал ситуацию со своим возрастом и физическим состоянием, однако был эффективным главой государства.

Говорится, что демократы выдвинули против президента США «расстрельную команду», заставив выйти из гонки.

По ее словам, сейчас в Демократической партии нет фигуры, за которой мог бы последовать избиратель: «Никого нет, кого бы я назвала. Но, думаю, важно, если вы губернатор, занимаете выборную должность на местном уровне или бывший вице-президент: люди страдают и напуганы, важно продолжать борьбу и ясно посылать сообщение о том, как мы защитим этих людей».

Резюмируется: «Думаю, есть много важных лидеров в Демократической партии. Я хочу видеть много людей, а не одного, кто проведет нас через эти времена».

Ранее Байден нашел для себя новую работу.