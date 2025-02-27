Белый дом сомневается в целесообразности встречи Зеленского с Трампом в пятницу, — Reuters

В Белом доме выразили сомнения в целесообразности приглашения Владимира Зеленского на встречу с президентом США Дональдом Трампом. Ссылаются на слова украинского президента относительно соглашения о минералах. Об этом сообщает Reuters.

Сомнения относительно встречи президентов возникли после заявлений Зеленского о том, что соглашение по минералам еще не завершено, сообщил Reuters чиновник из Белого дома.

«Если украинский лидер говорит, что соглашение не финализировано, я не вижу смысла в таком приглашении», — заявил чиновник

По его словам, Белый дом ожидает, что визит Зеленского будет подтверждением его окончательной позиции по соглашению о минералах, а он заявляет, что такой еще нет.

Чиновник отметил, что последние комментарии Зеленского из Киева свидетельствуют о том, что соглашение по минералам еще не завершено.

Напомним, Зеленский и Трамп подтвердили очную встречу.