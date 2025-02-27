Зеленский анонсировал еще одно соглашение с США

Украина после сделки о редкоземельных металлах планирует подписать с США еще одно соглашение. Оно коснется инвестиционного фонда. Об этом президент Украины Владимир Зеленский заявил на брифинге.

«Следующее соглашение будет более серьезным и сложным — следующее соглашение о фонде, и там будут уже какие-то партнерские отношения, деньги и так далее. Следующее соглашение будет иметь обязательную ратификацию в парламенте Украины, я не знаю о Конгрессе США», — рассказал президент.

При этом, по его словам, соглашение о редкоземельных металлах, которое планируют заключить Украина и США, предусматривает возмещение 50% доходов. Также Украина должна разобраться с лицензиями и провести аудит.

«50% (доходов Украины с продажи редкоземельных ресурсов) идет в фонд. Следующие соглашения будут говорить, как может работать партнерство», — уточнил он.

Напомним, Украина и США согласовали детали соглашения по полезным ископаемым.