Постараемся, чтобы Украина вернула себе как можно больше территорий, — Трамп

США приложат усилия, чтобы Украина вернула себе как можно больше оккупированных Россией территорий. Необходимо заключить самую лучшую сделку. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время встречи с членами правительства в Белом доме.

По его словам, власти США хотят заключить «самую лучшую» мирную сделку, с которой будут согласны как Россия, так и Украина.

«Мы постараемся, чтобы Украина получила как можно больше, чтобы она вернула себе как можно больше (территорий). Мы будем стараться добиться мира, но это еще не гарантировано», — уточнил Трамп.

Президент США также не исключил, что ему не удастся положить конец войне России против Украины.

Напомним, по словам Трампа, Путину придется пойти на уступки на переговорах для завершения войны.