Путину придется пойти на уступки на переговорах для завершения войны, — Трамп

Российскому лидеру Владимиру Путину придется уступать во время переговоров между Украиной и Россией. Это необходимо для завершения войны. Об этом президент США Дональд Трамп заявил во время заседания кабинета министров в Белом доме.

Трампа спросили, придется ли российскому диктатору Владимиру Путину идти на уступки во время переговоров о завершении вторжения России в Украину.

«Да, придется. Ему придется это сделать», — ответил Трамп.

Также американский президент выразил свое отношение к лидеру Кремля. Он назвал Путина «очень умным, но очень хитрым человеком». И в очередной раз добавил, что Путин не собирался завершать войну, пока он не вернулся в Белый дом.

«Если бы я не победил на выборах, он бы продолжил наступление на Украину. Впоследствии погибло бы много людей», — заявил Трамп.

Когда позже Трампа спросили, какие именно уступки должен сделать Путин на мирных переговорах, он перевел тему на Украину и НАТО.

Напомним, Россия не согласится на прекращение боевых действий в Украине на текущей линии фронта.