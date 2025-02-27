Россия не согласится на прекращение боевых действий в Украине на текущей линии фронта, — Лавров

Россия отказывается прекращать боевые действия на текущей линии фронта. Об этом во время пресс-конференции в Катаре заявил глава МИД РФ Сергей Лавров, ссылаясь на конституцию РФ, в которую в 2022 году незаконно включили несколько частично оккупированных украинских областей.

«Некоторые говорят: ну хорошо, были идеи, давайте оставим линию соприкосновения — вот это российское, а это украинское. Во-первых, такого не будет, у нас есть конституция», — заявил Лавров.

Он считает, что размещение в Украине иностранных миротворцев только разжигает конфликт. Также он вспомнил слова президента США Дональда Трампа, который, по его словам, заявил, что миротворцев можно вводить только с согласия обеих сторон.

«Нас никто об этом не спрашивает. Подход этот, который навязывается европейцами, прежде всего Францией, а также англичанами, нацелен на то, о чем я только что упомянул: на то, чтобы конфликт разогревать и дальше, пресекать любые попытки его успокоить... Такими простенькими механическими штучками, как размещение войск, не отделаться, надо говорить о первопричинах», — добавил Лавров.

Напомним, США проверят готовность России к миру.