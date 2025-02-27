Украина начала сбивать «шахеды» FPV-дронами

Украина для каждого действия российских агрессоров применяет свои контрмеры. На большее количество «шахедов» наши военные ответили FPV-дронами. Об этом сказал командующий Силами беспилотных систем полковник Вадим Сухаревский в интервью для LIGA.net.

Он напомнил, что когда Россия начала активно использовать «шахеды», в Украине быстро создали тысячи мобильных огневых групп. Они показали свою высокую эффективность. Однако россияне изменили свою тактику, совершенствуя дроны, изменяя их высоты и способы применения.

«Мы перешли к чему? Сейчас мы начинаем сбивать „шахеды“ FPV-дронами. И это уже дает реальные результаты. Дальше начинается постоянная гонка технологий», — заявил Сухаревский.

Он напомнил, что война превращается в постоянную гонку технологий, где каждая новая операция предполагает учет многочисленных разведданных.

«Каждая наша операция — это момент учета разнообразных разведданных: касаемо РЭБа, касаемо их ПВО, касаемо защищенности, объективной, — пассивной защиты», — отметил Сухаревский.

Он добавил, что каждый раз, когда «пылает на России», это не просто случайность или ситуативный выбор, а результат очень серьезного планирования и математических расчетов.

«Над результатом работают сотни умных, часто гениальных людей. В первую очередь — весьма опытных офицеров», — резюмировал полковник.

Напомним, украинские военные начали производство собственных FPV-дронов.