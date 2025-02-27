Украине следует «забыть о НАТО», — Трамп

Президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует забыть о вступлении в НАТО. Ведь, вероятно, именно по желанию страны стать членом Альянса Владимир Путин решил начать войну. Об этом сообщили Sky News и CNN.

«Я сейчас не буду об этом говорить. Я могу сказать, забудьте о НАТО. Это, вероятно, причина, по которой все (война в Украине) началась», — отметил Трамп.

Отвечая на вопрос журналиста, как ему вести переговоры с Путиным, президент США сказал, что «он очень умный парень, очень хитрый человек».

«Я имел дело с очень плохими людьми, но скажу вам, что касается этого случая, у него не было намерения, по моему мнению, урегулировать эту войну. Я думаю, он хотел всего этого. Когда я был избран, мы поговорили, и я думаю, что мы договоримся», — добавил Трамп.

По его словам, если бы его не избрали президентом США, Путин просто продолжал бы «идти через Украину».

Напомним, Зеленский назвал альтернативу членству Украины в НАТО.