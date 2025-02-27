Зеленский и Трамп подтвердили очную встречу

Президент Украины Владимир Зеленский, вероятно, посетит США в пятницу, 28 февраля. Его визит «подтвержден». Об этом президент США Дональд Трамп заявил в ходе встречи с членами правительства в Белом доме.

«Мы хорошо продвигаемся с Россией и Украиной. Президент Зеленский собирается приехать в пятницу, это подтверждено», — отметил Трамп.

По словам американского лидера, США и Украина собираются подписать сделку о редкоземельных минералах и других ресурсах. Трамп подчеркнул, что «это будет очень большое соглашение».

Трамп добавил, что американские налогоплательщики «не должны платить счета» за выделенные на помощь Украине деньги.

«Самое главное — мы собираемся договориться с Россией и Украиной о том, чтобы они перестали убивать людей», — отметил президент США.

Президент Украины Владимир Зеленский также подтвердил, что Украина готовится к переговорам с США уже в ближайшие дни. Они состоятся в пятницу, 28 февраля.

«Сегодня было много международной работы. Наши команды работают с Америкой, мы готовимся к переговорам уже в эту пятницу», — рассказал он.

По словам Зеленского, гарантии мира и безопасности — это ключ к тому, чтобы Россия больше не разрушала жизнь других народов.

«Встречусь с президентом Трампом. Для меня и всех нас в мире важно, чтобы помощь Америки не была остановлена. Сила нужна на пути к миру», — добавил президент.

Напомним, Трамп «анонсировал» визит Зеленского в США, чтобы подписать договор о полезных ископаемых.