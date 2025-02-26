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Новости > Экс-директор финансовой пирамиды FOREX MMCIS group Юта Романченко теперь создает проблемы компании BigIdea FinTech Group?

Экс-директор финансовой пирамиды FOREX MMCIS group Юта Романченко теперь создает проблемы компании BigIdea FinTech Group?

Автор: «Фраза»
26.02.25 16:53
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Экс-директор финансовой пирамиды FOREX MMCIS group Юта Романченко теперь создает проблемы компании BigIdea FinTech Group?

Вчера СМИ сообщили, что экс-директора представительства финансовой пирамиды FOREX MMCIS group в Украине, от действий которой пострадали десятки тысяч человек, Юту Романченко заметили в Дубай на конференции Sigma.

Журналисты-расследователи также выяснили, что Юта Романченко, которая скрывала свои профили в соцсетях, в настоящее время работает в компании BigIdea FinTech Group (BIGIDEA NETWORK FZ-LLC) директором по развитию бизнеса (CBDO, Chief Business Development Officer). Соответствующие фото и информация опубликованы в соцсетях компании BigIdea FinTech Group, которая занимается платежными решениями для различных компаний, в том числе для gambling.

Как отмечают эксперты финрынка, с учетом бэкграунда Юты Романченко, у компании BigIdea FinTech Group и ее руководства уже в скором времени могут быть серьезные проблемы с клиентами и репутацией.

Однако, они также не исключают, что BIGIDEA NETWORK FZ-LLC, в которой работает Юта Романченко и которая зарегистрирована в ОАЭ, на самом деле является компанией с российскими корнями, поскольку активно набирает русскоязычных сотрудников из регионов рф, в том числе связанных с gambling индустрией, о чем свидетельствуют вакансии на соответствующих сайтах. 

Не исключено, что в скором времени деятельностью BigIdea FinTech Group и ее руководства, в том числе Юты Романченко, будут активно заниматься правоохранительные органы ОАЭ, рф и ряда европейских стран.

Напомним, в прошлом году московский суд приговорил к лишению свободы на сроки от пяти до восьми лет семерых участников московского филиала FOREX MMCIS group.

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