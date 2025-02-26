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Новости > Госдолг Украины превысил 7 триллионов гривен

Госдолг Украины превысил 7 триллионов гривен

Агата Кловская
26.02.25 15:05
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Госдолг Украины превысил 7 триллионов гривен

Государственный и гарантированный государством долг Украины продолжает расти. Актуальные цифры на 31 января приводит министерство финансов.

Сообщается, что он составил уже 7 триллионов 68 миллиардов гривен (168,99 миллиарда долларов).

Добавляется, что за первый месяц зимы долг нашей страны увеличился на 87,03 миллиарда гривен (2,93 миллиарда долларов).

Финансисты говорят о том, что тенденция удлинения сроков государственного долга и снижения его стоимости прослеживается как за прошлые год, так и за последние несколько лет.

Информируется, что с 2022-го года по состоянию на 31 декабря 2024-го года средневзвешенная стоимость государственного и гарантированного государством долга сократилась в полтара раза с 7,79% до 5,09%, а средневзвешенная срочность увеличилась в два раза с 6,27 лет до 12,26 лет.

Специалисты отмечают, что в разрезе кредиторов львиную долю государственного и гарантированного долга составляют льготные займы, полученные от международных финансовых организаций и правительств иностранных государств – 58%, выпущенные ценные бумаги на внутреннем рынке – 28%, выпущенные ценные бумаги на внешнем рынке – 12% и займы, полученные от коммерческих банков, других финансовых учреждений – 2%.

Ранее мы писали, что мировой долг вырос до астрономической величины.

Тэги: общество, экономика, финансы, госдолг, новости Украины

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